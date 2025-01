TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Rutkowski odpowiada na wszczęcie postępowania przez prokuraturę w jego sprawie: "Bardzo się cieszę"

Gdyby ktoś poczuł się oszukany, logiczne jest, że w pierwszej kolejności telefonuje do biura i mówi: "Panie Krzysztofie, nie zrobiliście roboty do końca w taki czy inny sposób. Chciałabym się z Panem rozliczyć". My na to odpowiadamy: "Dobrze, proszę Pani, zrobiliśmy to, to, to i to. Dla świętego spokoju proszę, oto dla Pani dwa tysiące euro, pięć tysięcy euro. Zamknijmy ten temat". To jest logiczne, polubowne rozwiązanie problemu. Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24, spotkał się z Panią Aliną, przekazał jej fakturę, którą ona podpisała i w pełni zaakceptowała. Jak może teraz twierdzić, że nie wiedziała, co podpisywała? Nie wiedziała, co podpisywała, ale wie, ile pieniędzy dawała? Mieliśmy środki na podejmowanie działań w Holandii i te działania były realizowane. Nigdy nie mieliśmy z tego tytułu żadnych pretensji. Wręcz przeciwnie, są nagrania, na których Pani Alina dziękuje nam i jest zadowolona - słyszymy.