TYLKO NA PUDELKU: Maciej Kurzajewski z nową posadą w Polsacie. Poprowadzi nie tylko śniadaniówkę. Znamy szczegóły

wsde 41 min. temu

Maciej ma szczęście , że nie jest kobietą. Jak kobieta zwiąże się z żonatym mężczyzną, to ludzie ją krytykują, że rozbiła rodzinę, że po co wskakiwała żonatemu do łóżka, przecież wiedziała , że on ma żonę, dzieci. Zarzucają jej, że odbiła innej męża, że nie ma solidarności kobiet. Maciej związał się z mężatką, której męża znał osobiście. I nikt go nie krytykuje, że rozbił czyjeś małżeństwo, rodzinę. Nikt go nie pyta, po co podrywał mężatkę, przecież wiedział, że Kasia ma męża i dzieci. Po co wskakiwał mężatce do łóżka ? Nikt mu nie zarzuca braku solidarności plemników. Nikt go nie pyta, czy zastanowił się, jak się czuje mąż Kasi, dowiadując się o zdradzie?