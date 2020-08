TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek i Joanna Krupa POGODZIŁY SIĘ! "Dyskutują o pociechach i wymieniają się doświadczeniami"

Fiona 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 8 Odpowiedz

Z Rozenek to taka babcia udająca nastolatkę, trochę klasy by się jej przydało. Krupa za to fajna widać ze panie różni co najmniej 10lat. Gocha naciągnij się bo zaczynasz zostawać w tyle.