TYLKO NA PUDELKU: Michał Wiśniewski ODCINA SIĘ od afery z "gwiazdorem publicystyki TVP INFO" w hotelu pod Łukowem

Kilka dni temu na facebookowym profilu Piotra Krysiaka pojawił się artykuł na temat domniemanego gwałtu, do jakiego miało dojść rok temu podczas zgrupowania uczestniczek konkursu Miss Generation. Dziennikarz opisał historię młodej kobiety, która miała zostać zgwałcona podczas zgrupowania zorganizowanego w hotelu Parisel Palace w Klimkach pod Łukowem. Osobę, która miała się dopuścić gwałtu, Krysiak przedstawił jako "gwiazdora publicystyki TVP Info". Wkrótce potem na łamach Onetu pogłoskom, że to on jest bohaterem publikacji, zaprzeczył Jarosław Jakimowicz.