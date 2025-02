TYLKO NA PUDELKU: Ola Tomala po finale "Królowej przetrwania" uderza w Elizę: "Czułam, że będzie ostatnia, karma wraca"

Program "Królowa przetrwania" jest na dobrej drodze, aby zapisać się w historii jako jeden z najbardziej dramogennych formatów polskiej telewizji. Do drugiego sezonu show zaproszono celebrytki, które umiejętność rozkręcania afer mają opanowaną do perfekcji . W drugiej odsłonie wystąpiły celebrytki doskonale znane z internetu i telewizji: Paulina Smaszcz , Agnieszka Kaczorowska , Marianna Schreiber , Magdalena Stępień , Agnieszka Kotońska , Ola Ciupa , Eliza Trybała , Karolina Sankiewicz , Kasia Nast , Ola Tomala , Natsu i Lizi .

Ola Tomala dzieli się wrażeniami po finale "Królowej przetrwania"

Jeśli chodzi o finał, jest mi bardzo przykro, że nie mogłam stanąć w szranki z dziewczynami, ponieważ wiem, że byłoby bardzo ciekawie. Podejrzewałam, że wygra Natsu i wiedziałam, że gdybym była w finale, to właśnie Natsu byłaby moim największym zagrożeniem . Dlatego też dostała ode mnie głos, jako najmocniejsza. Trzymałam również kciuki za Agę Kotońską, ale wiedziałam, że może być jej ciężko z Natsu - wyznała.

Ola Tomala wbija szpilę Elizie Trybale i rozpływa się nad Marianną Schreiber

Nie wiem, skąd to się wzięło, ale czułam, że Eliza będzie w tym finale ostatnia, dlatego, że karma wraca. Eliza w teście wiedzy wypadła średnio, nie była najszybszą, najsprawniejszą zawodniczką . Ciekawe jest to, że Aga była tak blisko Natsu, gratulacje dla Agnieszki, że tak szybko biegła - powiedziała nam Tomala.

W dalszej części rozmowy Ola podkreśliła, że nie żałuje udziału w programie , który podsumowała jako "niesamowitą przygodę". Ponownie zaznaczyła również, że to właśnie na planie show zyskała nową przyjaciółkę, Mariannę Schreiber .

Nie żałuję udziału w programie, była to super przygoda. Przede wszystkim poznałam Mariannę i to jest moja największa nagroda z tego wszystkiego. Bardzo jest mi przykro, że nie mogłam wziąć udziału w finale, ale z racji tego, że poznałam Mariannę, że razem odpadłyśmy, to nie żałuję. Bardzo się cieszę, że ją poznałam - przyznała.