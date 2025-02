Marianna Schreiber grzmi po udostępnieniu tajemniczych liścików: "PRAWDA JEST JESZCZE GORSZA"

Paulina tak zmotywowała Mariannę, że ta z jej imieniem na ustach, poszła na wojnę z osobą, która przecież jej nic nie zrobiła. Zachowuje się jak opętana. Dawno nie widziałam takiej bezinteresownej nienawiści. Ale Marianko, to do ciebie wróci, bo to zawsze wraca. Co dajesz, to otrzymujesz. Nie ma innej opcji.