TYLKO NA PUDELKU: Robert Biedroń zabiera głos ws. zarzutu Antoniego Królikowskiego! "Takich przypadków będzie coraz więcej"

Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że w organizmie aktora nie wyryto alkoholu, ale test narkotykowy dał pozytywny wynik . 9 marca Królikowski stawił się na komendzie, by złożyć zeznania. W efekcie końcowym ojcowi Vincenta postawiono zarzut prowadzenia pojazdu po narkotykach.

Został mi postawiony zarzut prowadzenia pod wpływem THC wyłącznie w oparciu o ujawnione stężenie THC we krwi . Stężenie wynika z zażycia marihuany medycznej, kupionej w aptece w oparciu o zalecenie lekarza. Zażyłem leki około 15 godzin przed prowadzeniem pojazdu . Powszechna wiedza jest, że efekt psychoaktywny po zażyciu marihuany, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, trwają około 4 godzin od zażycia, w przypadku waporyzacji. Podobne w tym zakresie są zalecenia lekarza, który prowadzi moje leczenie marihuaną - mogliśmy przeczytać w wystosowanym komunikacie.

Robert Biedroń zabiera głos ws. zarzutów postawionych Antoniemu Królikowskiemu. Co powiedział?

Nie denerwuje Was, że w każdym kraju unijnym są inne prawa dotyczące posiadania marihuany? Może warto to w końcu jakoś ogarnąć? Napisałem więc - interpelację poselską do Komisji Europejskiej. Zaczynam małymi krokami, ale skutecznymi krokami - od marihuany medycznej i CBD - pisał na Twitterze przed laty polityk.