TYLKO NA PUDELKU: Sąsiadka Gąsiewskiej UJAWNIA: "Nie mogę wyciągnąć szamba, bo Wiktoria u mnie zaparkowała". Pokazała treści wiadomości. Jest reakcja aktorki

Sąsiadka Wiktorii Gąsiewskiej skarży się na jej zachowanie

Wiktoria Gąsiewska zarzuciła sąsiadce... porzucenie psa

Niestety, pani Katarzyna, która pokusiła sie o wiele napisów na moim samochodzie, nie cieszy się najlepszą opinią. Ja również nie darzę jej sympatią od czasu, jak wykazała się totalnym brakiem empatii, zostawiając swojego psa na całe dnie samego. Pies wyczekiwał swojej pani w oknie, wyjąc niejednokrotnie bardzo długo, co dla mnie, jako miłośniczki zwierząt, było ciężkie do zniesienia. Pani Katarzyna stwierdziła, że lepiej wobec tego, jak będzie go zamykać w garażu, bo drapie jej parapety... i tak też robiła. Ostatecznie oddała go, by pozbyć się "problemu". Szczęśliwie wyprowadziła się około 2 lata temu i od tego czasu wynajmuje swój dom. Mieszkając za granicą, pojawia się raz na kilka miesięcy. Wiem, że przed emigracją próbowała swoich sił w mediach, jednakże bezskutecznie i, niestety, przemawia przez nią jedynie zawiść i zazdrość, o czym większość wie. Może wróciła do pomysłu zaistnienia w show-biznesie i za wszelką cenę szuka sposobu, by zwrócić na siebie uwagę - zasugerowała w uszczypliwy sposób Gąsiewska.