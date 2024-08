Wiktoria Gąsiewska skarży się na sąsiada i pokazuje, co zrobił z jej autem. "Gdzie zmierza świat i co się dzieje z ludźmi?"

Wiktoria Gąsiewska skarży się na sąsiada. Nieźle ją urządził

Siemaneczko, kochani. Błagam, uświadomcie mnie, do czego to wszystko zmierza? Gdzie zmierza świat i co się dzieje z ludźmi? Ja nie rozumiem - żeby sąsiad sąsiadowi, zamiast przyjść, zapukać do drzwi i powiedzieć, że samochód przeszkadza, to nie, to bierze eyeliner i rysuje po całym samochodzie szlaczki, pt. "Nie parkuj". Hmm, chyba ktoś tu zapomniał o komunikacji, a szkoda - podsumowała gorzko.