TYLKO NA PUDELKU. TVP tłumaczy, czemu Zenek Martyniuk nie wystąpi na ich sylwestrze: "Artystów wybraliśmy w oparciu o ideę różnorodności i ŚWIEŻOŚCI"

Koniec 2024 roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim sylwestrowe koncerty organizowane przez największe rodzime stacje. TVP, TVN i Polsat co roku dwoją się i troją, by w 31 grudnia przyciągnąć przed odbiorniki jak najwięcej widzów.

Do mediów już docierają pierwsze doniesienia, kto tym razem wystąpi na scenie Stadionu Śląskiego. Póki co podano do publicznej wiadomości, że widzowie "Sylwestra z Dwójką" będą mogli podziwiać m.in. Michała Szpaka, Andrzeja Piasecznego, Afromental czy Nataszę Urbańską. Tym razem wśród zatrudnionych przez publicznego nadawcę gwiazd nie znalazł się za to Zenon Martyniuk, który przed zmianą władzy cieszył się niezachwianą pozycją w Telewizji Polskiej. "Król disco polo" mógł liczyć za to na zaproszenie od konkurencyjnej stacji, czyli Polsatu.