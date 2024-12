Polsat ujawnił gwiazdy sylwestra! Internauci sceptycznie: "Marylę tylko odmroziliście i tyle?"

To oni wystąpią na sylwestrze Polsatu

3, 2, 1... Zaczynamy odliczanie! To oni zaśpiewają dla Was na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu podczas najbardziej szalonej nocy w roku. Bawimy się od 20:00 w Polsacie! - podpisano wideo.

Polsat ujawnił sylwestrowe gwiazdy. Internauci podzieleni

Do czego to doszło, aby na sylwestrze "śpiewała" Julia Żugaj?; Ja się pytam - gdzie Sylwia Grzeszczak?; Serio?; Brakuje trochę różnych naszych legend i ich starych dobrych polskich przebojów. (...) Takich w stylu Wilki, Bajm, Perfect, Lady Pank, Kombi, cokolwiek... (...) Gdzie są wszyscy do licha? To była zabawa, to była muzyka. A teraz? Marylę tylko odmroziliście i tyle?; Jak bardzo telewizja upadła, że na tej samej scenie co np. Maryla Rodowicz, będzie Julia Żugaj - brzmią te mniej entuzjastyczne komentarze.