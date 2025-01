TYLKO NA PUDELKU: Wielki powrót do "Tańca z gwiazdami"! Wiemy, kto zajmie miejsce Tomasza Barańskiego. Dobry wybór?

Pod koniec listopada na Pudelku ukazał się artykuł, w którym opisaliśmy mniej znaną szerszej publiczności twarz Tomasza Barańskiego . Było to pokłosie petycji, jaką wystosowali jego byli współpracownicy, zarzucając mu zachowania mające znamiona mobbingu, przemoc fizyczną i psychiczną, stosowanie wyzwisk, kontrolowanie ich życia prywatnego, niejasne rozliczenia, a także umowy zawierające niekorzystne zapisy.

Petycja pojawiła się w sieci w październiku i dotarła do producenta "Tańca z gwiazdami" . Tomasz Barański, główny choreograf, nie pojawił się w ostatnich odcinkach show, w tym w finale - ani na widowni, ani w roli choreografa.

Pudelek dowiedział się, że o zatrudnieniu Egurroli w "Tańcu z gwiazdami" na razie nie ma mowy. Głównym choreografem będzie bowiem wspomniany Maciej Zakliczyński. W czerwcu rozstał się z show z powodu angażu do "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zastąpił Krzysztofa "Krisa" Adamskiego.

Maciej Zakliczyński wraca do "Tańca z gwiazdami". To on będzie teraz odpowiedzialny za układy taneczne, które na parkiecie zaprezentują gwiazdy - słyszymy.