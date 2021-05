TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile Majdany dostały za dubbing! Kwota ZWALA Z NÓG

Nie da się nie zauważyć, że Małgorzata Rozenek to jedna z bardziej pracowitych polskich celebrytek. Ukochana Radosława próbowała już chyba wszystkiego. "Perfekcyjna" w życiu kieruje się zasadą zupełnie odwrotną do tej, zgodnie z którą mniej znaczy więcej. W związku z tym co rusz możemy obserwować, jak Gosia sprawdza się w nowych rolach. 43-latka mimo braku doświadczenia i wykształcenia w tym kierunku zagrała już w filmie, napisała kilka książek, a także ruszyła z własną linią ubrań.