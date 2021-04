Anna Głogowska i Piotr Gąsowski zapewniają, że ich córka nie zawdzięcza kariery nazwisku: "Są castingi!"

Gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Ja chcę tylko podkreślić, że nepotyzm to jest w urzędach, spółkach skarbu państwa, etc. Jak mnie wujek zatrudni w swojej własnej firmie, gdzie pracują jego żona, szwagier i kolega ze studiów, to jest jego wola, ze swojej kieszeni płaci. Człowiek pracuje przede wszystkim na siebie i swoją rodzinę, na społeczność lokalną - przynajmniej tak powinno być, że człowiek woli dać zarobić sąsiadowi, mimo że zapłaci ciut więcej, niż koncernowi, ale to nie jest postawa popularna w Polsce, bo ludzi często skręca jak sąsiadom się powodzi. Na usługach też wolę dać zarobić dziecku siostry niż obcej osobie i nawet zapłacę więcej niż komuś innemu. Świat wygląda tak, że jak szukam do pracy inżyniera z mojej dziedziny, to w pierwszej kolejności dzwonię po znajomych z branży, ze studiów, może do profesora z uczelni, żeby polecili kogoś. Więc to tak wygląda, że jak jesteś spoza branży, nie masz kontaktów, to się nawet nie dowiesz o pewnych możliwościach i to nie musi być żaden spisek przeciwko młodym zdolnym ani nepotyzm, bo ludzie szukają wewnętrznymi kanałami po prostu fachowca od czegoś, czy zdolnego absolwenta. Zawsze trudniej jest wbić się do branżę, do której nie mamy absolutnie żadnego dojścia. Szkoda, że ja tego nie wiedziałam jako dzieciak, bo moi rodzice mają bardzo dobre zawody i kontakty, a ja sobie od