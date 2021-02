Dramat Piotra Gąsowskiego. Nie poleciał do Egiptu: "MNIE SIĘ PŁAKAĆ CHCE"

xyz 10 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

No tak, te problemy wielkiego świata show biznesu, a potem zdziwienie, czemu zwykli ludzie ich hejtują. Ale szczerze, powiedzcie, czy priorytetem w czasie pandemii jest akurat konieczność wyjazdu? Czy nie ma ważniejszych spraw? Jak chociażby zdrowie i bezpieczeństwo? JEST PANDEMIA, LUDZIE ZOSTANCIE U SIEBIE, NIE JEZDZIJCIE, ZEBY KIEDYŚ WRÓCIŁA NORMALNOŚĆ. Koronawirus nie przeniósł się z powietrzem, tylko podróżujący ludzie go rozwiezli po całym świecie. Jeśli miało to związek z pracą, to niestety takie życie, ale zwyczajne, rozrywkowe wakacje tylko po to, żeby odpocząć i się rozerwać? Zgoda, czasem trzeba ale nie teraz. Będzie, a właściwie może być na to czas tylko, jeśli sami o to zadabamy, poprzez ostrożność i umiar