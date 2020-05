TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, jaki serial zastąpi "Zawsze warto"! "Główną rolę zagra Paulina Chruściel"

Chai latte 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wieniawa pomimo, że nie ma szkoły jest zatrudniana do seriali i filmów. To ja się pytam jak to jest?! Plecy?! Znajomości?! Wiadome pochodzenie? Ja czekam az Maciek Musiał skończy szkołę aktorską. Jest utalentowany i się rozwija, w przeciwieństwie do Julii, która wykorzystuje to, że jest na falii, ale młodość przemija i ostatecznie liczą się umiejętności. Teraz jest najlepszy czas na studia, ale widać kto jakie ma ambicje.