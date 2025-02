TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kto wystąpi w nowej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo"!

Program " Twoja twarz brzmi znajomo " pierwszy raz na antenie Polsatu pojawił się 8 marca 2014 roku. Od tego czasu show można było oglądać w każdej "ramówce" stacji. Tym razem po raz pierwszy w historii programu fani skazani są, by od niego odpocząć. Jednak nie na długo, a tylko na jeden sezon, bo produkcja wróci już na antenę jesienią. To decyzja dyrektora programowego Edwarda Miszczaka , który stwierdził, że ten zabieg wywoła tęsknotę i sprawi, że kolejna edycja zbierze przed telewizorami większą widownię. Co ciekawe, tym razem jesienna edycja nie będzie nagrywana w wakacje - jak dotychczas - a już za kilka tygodni. W związku z tym kolejni uczestnicy są już od jakiegoś czasu zakontraktowani.

Oto kto wystąpi w nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"

W finale ostatniej edycji muzycznego show Polsatu spotkali się: Patricia Kazadi , Barbara Wypych, Aleksander Sikora i Jakub Szyperski . I to ten ostatni może pochwalić się zajęciem pierwszego miejsca w 21. odsłonie programu. Pudelek dowiedział się, kto będzie przez najbliższe tygodnie wcielał się w znane osoby , walcząc przy okazji o wejście do następnego finału.

Edyta Herbuś w "Twoja twarz brzmi znajomo". Celebrytka ponoć podszkoliła się ze śpiewu

Jakiś czas temu chodziła na lekcje śpiewu. Nabyła już takich umiejętności, że nie powinna się ośmieszać, bo może już bez zażenowania wykonywać mało wymagających wokalnie artystów jak np. Madonna. Diwy operowej to z niej nie będzie, ale przecież w tym programie pojawiają się też łatwiutkie utwory. Na pewno będzie się za to popisywała tanecznie i wykona bardzo skomplikowane choreografie, gdzie więcej się tańczy niż śpiewa - dodaje źródło Pudelka.

Kto poprowadzi nowy sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Wiadomo też, że program kolejny raz poprowadzą Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Jeśli chodzi o jury, na razie swój podpis na umowie miała złożyć Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino. Możliwe, że u ich boku znowu pojawią się Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski. Póki co, na wiosnę w piątkowe wieczory, czyli dotychczasowym paśmie "Twoja twarz brzmi znajomo", pojawi się nowa edycja "Must Be The Music".