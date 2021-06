TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kto zamiast Barbary Kurdej-Szatan poprowadzi "Mam talent!"! "To pewnego rodzaju eksperyment"

Zdjęcia próbne okazały się katastrofą. Wszystkim nam się wydawało, że Basia się sprawdzi i tym samym będziemy mogli spełnić marzenie szefa, by ją zatrudnić. Niestety, jeśli ktoś nie napisze Basi tekstu, to trudno przetrwać jej występ na scenie... Jej entuzjazm i śmiech nie wystarczą. Jest dobrą aktorką, ale gorzej szło jej na polu improwizacji, a tego wymaga prowadzenie takiego programu jak "Mam talent!" - zdradza nasz informator.

Na szczęście, uratował nas Michał Kempa i to on poprowadzi show razem z Marcinem Prokopem. Co prawda, jest to pewnego rodzaju eksperyment, bo jego poczucie humoru nie bardzo pasuje do programu familijnego, jest czasem zbyt abstrakcyjne, ale naprawdę nie mieliśmy wyboru. Trudno jest znaleźć kogoś, kto by dał radę w tym formacie - tłumaczył Pudelkowi bliski współpracownik Miszczaka odpowiedzialny za "Mam talent!".