"Zabawny" Filip Chajzer demonstruje nakładanie pudru na twarz. "Dwa paluszki wchodzą, jak kto lubi"

Filip Chajzer to jedna z bardziej polaryzujących postaci w polskim show biznesie. Prezenter ma rzesze wiernych fanów, których niestety często "wykorzystuje" w walce z tymi internautami, którzy ośmielą się mieć inne poglądy i skrytykować kreującego się na "luzaka z dystansem do siebie" Filipa. Chajzer ma na swoim koncie niezliczoną ilość wpadek, a w ostatnich tygodniach najgłośniej było o robieniu sobie żartów z ataków paniki, za co zresztą stacja TVN została upomniana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Trudno powiedzieć, o co tak właściwie chodzi Filipowi w "śmiesznym nagraniu", w którym, z dziwną i nie wiemy w jakim celu użytą i do czego nawiązującą intonacją, pokazuje, jak nakłada puder. Czy udaje głos kobiety i "parodiuje" makijażowe tutoriale? Wyśmiewa malujące się dziewczyny? Wisienką na torcie są cenione przez Filipa "żarty" o podtekście seksualnym .

Cześć dziewczyny! Z pokładu z mojej czeskiej luksusowej strzały pokażę wam, jak nakładać pudr. Pudr wpudrować trzeba dwoma paluszkami, dwa paluszki wchodzą, jak kto lubi oczywiście, jak ktoś ma możliwości, może sobie tak trzy wsadzić. [...] I teraz będzie taka rada, jeśli wstajecie zbyt wcześnie i zamroczone po śnie wchodzicie, j*b, we framugę, to to wszystko może wam odpaść, i ja polecam wam utrwalacz, to jest taki spray na ryj z drogerii - usłyszeliśmy.