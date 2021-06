TYLKO NA PUDELKU: Zamachowski chciałby UŁOŻYĆ SOBIE ŻYCIE z Muskałą! Nie przyszedł jednak na jej premierę, bo... nie miał czasu

hjkl 2 godz. temu zgłoś do moderacji 250 25 Odpowiedz

To jest nauczka dla wszystkich kobiet, żeby nie poświęcać się dla mężczyzn. Nawet jeśli (tak jak 2 żona) zrezygnujesz z pracy, z zawodu, narodzisz dzieci, ugotujesz, upierzesz , niańczysz i tak cię zostawi. Jeśli tak jak Monika spłacasz jego alimenty, przyjmiesz nazwisko, opłacasz rachunki , ten sam finał . Facet jak będzie chciał zostawić, to i tak to zrobi . Bez względu na to, ile się dla niego poświęciło i z czego się dla niego zrezygnowało.