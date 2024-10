TYLKO NA PUDELKU: Znamy KOLEJNE uczestniczki nowego sezonu "Królowej przetrwania"!

Czy my jako społeczeństwo jesteśmy już na tak niskim poziomie intelektualnym? Kto robi I ogląda takie programy? Prowadzący bardzo losowo dobrany - brat Osi z Top Model (jeszcze jego trzeba wepchac widocznie do tvn). Uczestniczki - totalnie mierne celebrytki 3cio planowe,które nic ze sobą nie reprezentują. A po tym "show" już pewnie nabędą status supergwiazdy i jak np. Lara Gesler córka swojej mamy, będą systematycznie chodzić do studia udzielać wywiadów (od sniadaniowek po programy o dzieciach i lifestyle) oraz na ścianki. Totalna mizeria. Stacja ma środki, by promować ciekawe rzeczy i osoby,ale nie lepiej ogłupić społeczeństwo.