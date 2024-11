Tymczasem u Joanny Opozdy: internautki rozkręcają AFERĘ o łóżko dla Vincenta. "Czy Vini śpi sam u góry?"

Joanna Opozda , która słynie ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, postanowiła pokazać fanom, jak urządziła pokój Vincenta . Z pewnością jego najważniejszym elementem jest łóżko, które kilka dni temu pojawiło się w apartamencie aktorki. Jak przyznała, sama o takim marzyła, gdy była jeszcze dzieckiem. Wygląda na to, że jej pociecha również jest zadowolona z tego wyboru.

Mój synek jest przeszczęśliwy. On traktuje to łóżko jak plac zabaw. Wspina się, schodzi. Wiecie, to jest rewelacja dla takiego maluszka. Myślę, że jeszcze troszkę będzie spał w swoim malutkim łóżeczku, ale już wie, że tutaj w swoim pokoiku czeka na niego takie łóżko dla starszego chłopca - powiedziała.