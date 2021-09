Uczestnicy i ich bliscy odstresowują się po "Tańcu z Gwiazdami": pocałunki Gąsiewskiej i Zdrójkowskiego, wygłupy Zuzanny Pactwy z pasierbem... (ZDJĘCIA)

"Taniec z Gwiazdami" mimo 25. (!) już edycji wciąż potrafi wzbudzić wśród widzów duże emocje. Tak właśnie stało się po ostatnim odcinku show Polsatu. W mediach społecznościowych zawrzało, gdy okazało się, że z programem pożegnała się Kinga Sawczuk. Według znacznej większości widzów tiktokerka nie zasługiwała na to, by odpaść. Pojawiły się nawet głosy wskazujące na to, kto dokładnie, zamiast niej powinien opuścić taneczny format...