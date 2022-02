Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tłumaczą, dlaczego NIE POJAWILI się w odcinkach specjalnych: "Gra niewarta świeczki"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" budził emocje jeszcze zanim wyemitowano pierwszy odcinek. Pomysł, by dwoje zupełnie obcych ludzi stworzyło udane małżeństwo, wydawał się bowiem absurdalny. Po sześciu edycjach wiemy jednak, że w kilku przypadkach faktycznie udało się dobrać osoby tak, że do dziś są razem.

Chętnych do udziału w "eksperymencie" nie brakuje i właśnie ruszył siódmy sezon show.

Tymczasem w mediach wciąż pobrzmiewają echa poprzednich edycji. Ostatnio producenci zrobili widzom niespodziankę i wypuścili dwa odcinki specjalne , w których pokazano, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. Dowiedzieliśmy się m.in., że Iga napisała do Karola list i ma żal do Laury , a Kasia nie utrzymuje kontaktu z Pawłem i swoją kuzynką , z którą jej mąż związał się po programie.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa! Kolejni uczestnicy zostają rodzicami

Oliwia Ciesiółka z czwartego sezonu "Ślubu" była w małżeństwie z Łukaszem Kuchtą i nawet doczekali się dziecka, jednak ich małżeństwo nie przetrwało. Ciesiółka tłumaczy, że nie wystąpiła w odcinku specjalnym... z braku czasu. W rozmowie z Plejadą mówi, że "miała masę obowiązków" i wolała się skupić "na najpilniejszych rzeczach". Z kolei jej były mąż stwierdził, że nie wystąpił, bo "to, co chciałby powiedzieć, z pewnością nie zostałoby wyemitowane".

Przemek Stelmach z trzeciej edycji, który był w małżeństwie z Martyną, ujawnia, że początkowo zgodził się wziąć udział, ale po namyśle stwierdził, że mu się to nie opłaca, bo z powodu nagrań musiałby zrezygnować z pracy .

Musiałbym zarezerwować parę dni na nagrania, a że pracuję codziennie, to jest to dla mnie utrata dochodu (gra niewarta świeczki). Do tego, jako że ciągle pracuję, nie potrafiłbym sztucznie pokazać, jak spędzam wolny czas - wyznał.