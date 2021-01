Uduchowiony Justin Bieber chce zostać... PASTOREM?! "Po prostu czuje POWOŁANIE"

milos 59 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

On jest na prostej drodze by osiągnąć poziom Kanye . To nie jest normalne by tak uzależniać się od pastora i tego dziwnego kościoła. Ludzie ciągle go wykorzystują i jak kiedyś sobie to uświadomi to się dopiero zacznie.