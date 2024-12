Ujawniono, ile zarabia teatr Michała Żebrowskiego. Udało się przezwyciężyć kryzys: "Wyszedł z dołka finansowego"

Ja jestem na utrzymaniu żony. Mówiąc zupełnie poważnie, to jest nieciekawa sytuacja. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby nie zbankrutować.

Tyle zarabia teatr Michała Żebrowskiego. "Wyszedł z dołka finansowego"

Serwis informuje, że teatr Żebrowskiego i Korina wyszedł z dołka finansowego i ma za sobą dobry rok. Spektakle w Teatrze 6. piętro organizuje spółka Ż&K Proskene, która w 2023 roku wyrobiła 14,45 milionów złotych przychodów sprzedażowych. To wzrost o prawie 20 procent rok do roku, bo wcześniej było to 12,19 miliona złotych . Wirtualne Media wskazują, że przychody teatru "wróciły na pułap sprzed epidemii".

W szybszym tempie od wpływów zwiększyły się w 2023 r. wydatki Ż&K Proskene. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów poszły w górę z 5,15 do 7,01 mln zł, a koszty ogólnego zarządu - z 6,12 do 7,98 mln zł. W konsekwencji wynik sprzedażowy brutto spółki zmalał z 915,2 tys. zł zysku do 534,9 tys. zł straty. Pozostałe wskaźniki rentowności pozostały dodatnie głównie dzięki 664,9 tys. zł pozostałych wpływów operacyjnych. Przy czym zysk operacyjny skurczył się z 861,5 do 86,2 tys. zł, zaś zysk netto - z 695,2 do 53,7 tys. zł (kwota zapłaconego podatku dochodowego zmniejszyła się ze 159,6 do 31 tys. zł) - przytacza konkretne liczby wspomniane medium.