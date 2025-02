Ukochana Jarosława Bieniuka i jej "la dolce vita" w Tulum: hasanie w stroju kąpielowym po plaży i wspólna joga z Natalią Siwiec

Byłam w Tulum kilka razy, najlepsze jest to, że warunki są cudowne i ostatecznie jest taniej, niż pojechać na 2 tygodnie nad polskie morze. Jesli się jedzie budżetowo, noclego to ok 90 zł za dobę, jedzenie jest pyszne i tanie, a w wielu hotelach są darmowe rowery. Polecam najbardziej wyspy np. Isla Mujeres, też tam byłam kilka racy, uwielbiam to miejsce :)