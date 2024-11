Ukochana Marcina Hakiela skarży się na ciążowe dolegliwości: "Końcówka jest ciężka"

Po rozwodzie z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel zaczął układać sobie życie na nowo. Jesienią ubiegłego roku zaczął pojawiać się publicznie z Dominiką , co wzbudziło zainteresowanie mediów. Związek nabrał tempa i obecnie Dominika oraz Marcin nie tylko żyją w harmonii, ale też spodziewają się pierwszego wspólnego dziecka. Informację o ciąży ogłosili wiosną tego roku, co spotkało się z wielkim entuzjazmem ze strony ich fanów.

Marcin Hakiel i jego partnerka spodziewają się dziecka

Ciąża jest szeroko komentowana przez media, a Dominika chętnie dzieli się postępami w mediach społecznościowych. Niedawno przyznała, że przytyła 17 kilogramów, ale jest pewna, że po porodzie wróci do swojej wagi. Publiczność reaguje pozytywnie na jej ciążowe zdjęcia, a przyszli rodzice pełni są ekscytacji związanej z nadchodzącym przyjściem na świat synka.

Partnerka Marcina Hakiela skarży się na ciążowe dolegliwości

Dominika właśnie zorganizowała kolejną rundę pytań i odpowiedzi na Instagramie. Wiele osób pytało o to, czy zamierza urodzić przez cesarskie cięcie, czy naturalnie, czy ma już wózek i czy jest spakowana do szpitala. Kobieta postanowiła też odpisać jednemu z internautów na pytanie, jak czuje się w końcówce ciąży. Przyznała, że nie jest jej łatwo.

Końcówka ciężka. Do 7 miesiące było ok. Później kolka nerkowa, która trochę trwała... No i końcowe różne dolegliwości - przekazała przyszła mama.