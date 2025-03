Ukochany Ewel0ny po trzech miesiącach od PRZESZCZEPU WŁOSÓW pokazał efekty. Widać różnicę?

Ewel0na wdarła się do show-biznesu jako jedna z uczestniczek "Warsaw Shore", która prowadziła wówczas mocno imprezowy tryb życia. Rosnąca popularność dała celebrytce możliwość zarabiania coraz większych sum pieniędzy, a to z kolei otworzyło jej drzwi do eksperymentowania z medycyną estetyczną. Ewelina Kubiak poddała się między innymi zabiegowi liposukcji, liftingowi piersi, brwi oraz ust, korekcie nosa i tzw. "foxy eyes".