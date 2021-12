Uradowana Karolina Pisarek wozi ukochanego po mieście wymarzonym autem za MILION ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Ech 1 godz. temu zgłoś do moderacji 69 8 Odpowiedz

Tak sobie myślę jakie to okrutne że życie jest tak niesprawiedliwe. Ciężko pracujący rodzice, żeby dać jedyną szansę na leczenie swojemu dziecku potrzebują uzbierać 9 milionów PLN w cztery tygodnie. A ktoś lekką ręką jest w stanie wydać 1 milion PLN na auto żeby polansować się i poustawiać z paparazzi. A wszystko tylko dzięki temu, że z urodą wygrało się loterię genową. I my to wszyscy napędzamy. Dokąd to zmierza :(