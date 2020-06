Uradowana Natalia Siwiec chwali się nagraniem, na którym Mia mówi, że ma drugie imię "DUPA"

Natalia Siwiec sprzedawanie swojego życia prywatnego opanowała do perfekcji. Celebrytka zaczęła karierę medialną od pokazywania wdzięków na trybunach stadionu narodowego, a później lansowała się w reality show "Enjoy the View". W programie mogliśmy podziwiać między innymi psoty Natalki i Mariusza w basenie, szuflady pełne wibratorów oraz Gucia wymiotującego na dywan. Z biegiem lat Siwiec zaczęła nieco ocieplać swój wizerunek. Postanowiła nawet zakładać na siebie więcej ubrań. Mogło wydawać się, że macierzyństwo odmieniło celebrytkę, ale ta postanawia co jakiś czas wrócić "do korzeni" i od tak zrobić coś frywolnego...