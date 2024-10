Uśmiechnięta Beyonce drepcze z mamą na kolację. Nie przejęła się plotkami na swój temat?

Mimo powracających jak bumerang plotek o kryzysie w małżeństwie, Beyonce i Jay-Z wciąż są razem i utrzymują się w czołówce hollywoodzkich sław. Ich reputacja została jednak w ostatnich tygodniach dość mocno nadszarpnięta. Piosenkarka i raper stracili kilka milionów instagramowych obserwatorów, po tym jak wplątano ich w aferę z Diddym , który trafił do aresztu, po tym jak zarzucono mu m.in. wymuszanie haraczy, handel ludźmi w kontekście seksualnym oraz udział w organizacji transportów młodych kobiet, zmuszanych do prostytucji.

Mimo krążących od kilku tygodni plotek i dość poważnego kryzysu wizerunkowego, Beyonce nie rezygnuje z obowiązków. Gwiazda regularnie udziela się w mediach społecznościowych, została twarzą popularnej marki odzieżowej, a w miniony poniedziałek pojawiła się na gali Women of the Year Awards 2024. Tuż po zakończeniu eventu, paparazzi "przyłapali" uśmiechniętą od ucha do ucha artystkę w drodze na kolację. 43-latka miała na sobie złotą spódnicę, żółty top oraz długi, beżowy płaszcz z futerkiem. Towarzyszyła jej mama, Tina Knowles, która zadała szyku w czarnym, satynowym komplecie z wielką kokardą. W przeciwieństwie do córki, 70-latka maszerowała do restauracji z nietęgą miną.