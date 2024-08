Uśmiechnięta Britney Spears "przyłapana" w parku trampolin. Bawiła się z dziećmi byłego(?) partnera kryminalisty (FOTO)

Historia Britney Spears mogłaby posłużyć jako podstawa do stworzenia emocjonującego scenariusza filmowego. Będąc u szczytu kariery kariery, "księżniczka popu" napotkała poważne problemy psychiczne, które niestety przeważyły nad jej wcześniejszymi sukcesami. W styczniu 2008 roku wokalistka trafiła do szpitala psychiatrycznego w związku z załamaniem nerwowym i uzależnieniami. Właśnie wtedy ojciec piosenkarki, Jamie Spears, objął pełną kontrolę nad jej życiem oraz majątkiem, którego wartość szacuje się na 60 mln dolarów. Cztery lata temu piosenkarka rozpoczęła trudną batalię o wyzwolenie spod kurateli ojca. W końcu, w listopadzie 2021 roku, gwiazda "odzyskała wolność". Mimo to, fani wykonawczyni hitu "Toxic" nie przestają się martwić o jej zdrowie i bezpieczeństwo.