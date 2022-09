Victoria Beckham odwiedza... pasiekę Davida i rubasznie zachwala: "Dam wam znać, jak smakują jego LEPKIE RZECZY"

Nsndb 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I że niby bez kombinezonu zbiera ramki z miodem i odrazu mu leci czysty miód bez wosku i to na zewnątrz? Ale ściema, by go pszczoły zeżarły razem z tym miodem 🤦 widać że się nawet nie znają na pszczołach, a co dopiero by się zajmowali tym sami, pozerka do zdjęć i tyle.