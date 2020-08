Marta Manowska nie ma nic przeciwko parom homoseksualnym w programie "Rolnik szuka żony": "To jest totalnie NORMALNA sytuacja"

Marta Manowska o parach homoseksualnych w "Rolnik szuka żony": "Nie zgłosiła się jeszcze taka osoba"

Wyprodukowanie pięciu sezonów programu Rolnik szuka żony świadczy o tym, że telewidzowie uwielbiają śledzić miłosne perypetie "niecelebrytów". Format jednak nie do końca spełnił pierwotne założenia, ponieważ związki uczestników rozpadają się tuż po zakończeniu show. Tylko nielicznym udaje się stworzyć trwałą relację.

To nie odstrasza jednak kolejnych uczestników, którzy tłumnie piszą listy do Marty Manowskiej z prośbą o pomoc w znalezieniu drugiej połówki. Prowadząca show w rozmowie z reporterem Pudelka opowiedziała, jak zapatruje się na pary homoseksualne w programie. Na wstępie jednak zaznaczyła, że to produkcja zajmuje się doborem kandydatów. Dodała, że w niemieckiej edycji show widzowie mogą oglądać perypetie osób szukających partnera tej samej płci.