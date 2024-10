Walczący z nowotworem Tomasz Jakubiak dziękuje fanom za wsparcie: "Czuję się, jakbym się na nowo narodził" (WIDEO)

Mnie to zastanawia. Jest chłop znany, lubi jeść, wygląda normalnie i co? Poszedł do lekarza, powiedzieli mu że ma ch*j wie jakiego raka, dali chemioterapię w sumie nie wiedząc na co, Chłop z nerwów i z tego wszystkiego wygląda jak wrak człowieka i poślą go do piachu. Rak się nie bierze z nikąd, rak nie boli jak ząb.. Dziwne, że wcisnęli gościowi jakiś lek, który chcą sobie przetestować 😞