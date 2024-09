Tomasz Jakubiak wyznał w "Dzień Dobry TVN", że zmaga się z rzadkim NOWOTWOREM: "To bardzo ciężka sytuacja"

W jury emitowanej obecnie 13. serii programu zabrakło lubianego przez publiczność eksperta kulinarnego, którego zastąpił słynący z ostrych opinii i surowego podejścia do uczestników szef kuchni Przemysław Klima. Jakubiak nie zrezygnował jednak z aktywności na Instagramie, ale od pewnego czasu zaskakiwał wyraźnym spadkiem wagi, na co jego odbiorcy niejednokrotnie zwrócili uwagę w komentarzach. Okazało się, że nie stoi za tym restrykcyjna dieta, lecz... poważna choroba.

Tomasz Jakubiak opowiedział o walce z rakiem

To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie. Nie mówiłem o tym ze względu na rodzinę, bo było mi wstyd jak dziecku przyznać się, że jestem chory - ujawnił.

Tomasz Jakubiak zaczął odczuwać coraz silniejsze skurcze brzucha. Po wykonanych badaniach dowiedział się od lekarzy, że wynikały one z braku stosowania leku osłonowego przy zażywanym antybiotyku. Z czasem jednak ból przerzucił się na kręgosłup, co skłoniło go do dokładnego zweryfikowania źródła problemu.