Tomasz Jakubiak zdradza, jak powiedział 4-letniemu synowi o nowotworze: "Nie ma nic gorszego, niż okłamywać dziecko"

Tomasz Jakubiak jest jednym z popularniejszych kucharzy w kraju. W sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN" udzielił poruszającego wywiadu. Podczas rozmowy z Dorotą Wellman opowiedział o swej chorobie. Ekspert kulinarny wyznał, że jakiś czas temu został u niego zdiagnozowany bardzo rzadki i ciężki do wyleczenia nowotwór.

To jest coś, co praktycznie nie występuje, albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie . Nie mówiłem o tym ze względu na rodzinę, bo było mi wstyd jak dziecku, przyznać się, że jestem chory - ujawnił.

Tomasz Jakubiak powiedział dziecku o swojej chorobie

Kucharz prywatnie jest mężem i ojcem. Z małżonką Anastazją Mierosławską wychowuje wspólnie czteroletniego synka. W trakcie rozmowy z Dorotą Wellman pojawił się również wątek jego pociechy. Jakubiak przyznał, że nie mógł ukrywać choroby, dlatego też opowiedział o nowotworze swojemu dziecku. Razem z małżonką zadbali jednak o to, aby odpowiednio edukować syna na ten temat.

Rozmawiałem ze swoim synem o chorobie, mimo że ma cztery lata, to nie ukrywamy przed nim, że jeżdżę do szpitala. Anastazja też bardzo szybko znalazła książeczki dla dzieci, które opowiadają o raku - stwierdził kucharz.

Od samego początku go w tym edukujemy, bo nie ma nic gorszego, niż okłamywać dziecko. Bo potem, co mu powiesz, jeśli ta choroba będzie trwała dłużej, dwa, trzy lata i później coś się stanie złego, jak on zareaguje? - dodał.