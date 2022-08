Wąsaty Maciej Musiał w niezobowiązującej stylizacji delektuje się colą, po czym truchta do swojego mercedesa (ZDJĘCIA)

Maciej Musiał idzie jak burza. Gwiazdor "Rodzinki.pl" zaskarbił sobie uznanie producentów filmowych, którzy co rusz oferują mu kolejne role i to nie tylko w rodzimych produkcjach. Aktor nie zamierza ograniczyć się tylko do grania, dlatego sukcesywnie poszerza swoją działalność o kolejne gałęzie biznesu. Dwa miesiące temu 27-latek ruszył na podbój branży gastronomicznej, otwierając własny lokal w centrum Warszawy, do którego znani koledzy i koleżanki z branży tłumnie przybywają.