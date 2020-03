Ważny apel Donalda Tuska: "Wasze psy i koty NIE ZAKAŻAJĄ wirusem!"

Mimo to w mediach pojawia się coraz więcej doniesień o tym, że ludzie porzucają swoje psy i koty lub nawet chcą je uśpić. Informacje te dotarły do Donalda Tuska, który postanowił wykorzystać swoje zasięgi na Instagramie do edukowania społeczeństwa w tym zakresie. Były premier apeluje, aby nie porzucać swoich czworonogów, ponieważ nie są one zagrożeniem dla ludzi.