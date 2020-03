Zaangażowana w losy czworonogów Agnieszka Woźniak-Starak apeluje o rozsądek: "Nie ma dowodów na to, że nasze zwierzaki mogą zarażać wirusem!"

Smutne 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Szkoda mi tych kobiet które zatracają cała kobiecość i własne życie żeby rodzic . Są totalnie zdewastowane , zero pięknych chwil w życiu, jedyne co widzą to pielucha . A i tak na starość zostają same . Żaden szanujący się facet nie będzie chciał być z baba która nie szanuje swojego ciała, ma dziurę wielkości wiadra między nogami . A jedyną ambicja to czekanie na to, co mąż z pracy przyniesie . I oczywiście przelew socjalny . Smutne