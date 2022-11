Wdowa po Stevie Jobsie korzysta z uroków życia, sunąc po Atlantyku na superjachcie za 120 MILIONÓW DOLARÓW (ZDJĘCIA)

Laurene Powell Jobs może i nieczęsto trafia na nagłówki kolorowych pisemek, ale jak już trafia, to za to w jakim stylu! Żonę zmarłego Steve'a Jobsa paparazzi przyłapali ostatnio na Barbadosie, gdzie akurat postanowiła spędzić popołudnie, odwiedzając pięciogwiazdkowy hotel Sandy Lane wyposażony w SPA i luksusowe butiki.

Jednodniowa wizyta na Barbadosie wydaje się co prawda niepraktyczna, jednak chyba każdy zrezygnowałby z noclegu w nawet najlepszym hotelu, jeśli miałby do dyspozycji zacumowany nieopodal super-hiper-mega wypasiony jacht Venus za jedyne 120 milionów dolarów. Jacht uznawany jest za ostatnie "dzieło" Steve'a Jobsa. Osobiście nadzorował on jego produkcję, co wydaje się szczególnie ciekawe, biorąc pod uwagę, jak bardzo łódź podobna jest do okrętu wojennego.