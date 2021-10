Wegetarianka Sandra Kubicka chwali się RANDKĄ z Baronem! Poszli na zapiekany ser i ślimaki. Smacznie?

Czekam 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Czekam na czas, w którym ludzie w mediach społecznościowych będę chwalić się mądrością, intelektem, inteligencją, dobrocią a nie tylko tym gdzie i co żrą, co kupili, jak wygląda ich d**a, co jedzą ich bombelki, + nachalne reklamy byle czego od byle kogo.