Weronika Bielik zapewnia, że odrzuca intratne oferty z Dubaju... "Moje SERCE I DUSZA SĄ BEZCENNE"

Płacisz za wycieczki do Dubaju i tego typu rzeczy czy to prezenty od sponsorów? - dociekał fan.

Jedyny sponsorzy jakich mam to firmy, z którymi pracuję. Jeżeli coś dostaję za darmo, to dlatego, że w zamian pokazuje to na moich social mediach. Kiedy podróżuję prywatnie, płacę za siebie. To przywilej i przyjemność. Przy okazji, gdy przyjechałam do Dubaju, dostałam setki wiadomości z zaproszeniami na kolacje za pieniądze i prezenty. Nigdy się na nic tego nie zgodziłam. Moje serce i dusza są bezcenne. Żadna z pięknych rzeczy nie jest warta utracenia swojej dumy - napisała Bielik.