Weronika Rosati bryluje w Hollywood na charytatywnej kolacji pod patronatem Elizabeth Taylor: "JESTEM ZASZCZYCONA" (ZDJĘCIA)

Weronika Rosati nigdy specjalnie nie kryła się z obsesją, którą już od lat ma na punkcie osoby Elizabeth Taylor . Polka niemalże na pamięć zna każdą linijkę wypowiedzianą w filmach hollywoodzkiej diwy i nawet podróżuje po aukcjach na całym świecie, aby zbierać należące niegdyś do swojej idolki pamiątki. Możemy więc jedynie sobie wyobrazić, jaka szczęście musiało ją ogarnąć, gdy odebrała zaproszenie na coroczny bal organizowany przez Fundację Elizabeth Taylor.

Charytatywna kolacja zbierająca środki na walkę z epidemią AIDS zorganizowana została w ostatni piątek w The City of West Hollywood. Przygotowania do imprezy Weronika Rosati skrupulatnie dokumentowała na swoim Instagramie.