TYLKO NA PUDELKU: Weronika Rosati zagra GŁÓWNĄ ROLĘ w międzynarodowej produkcji!

Na początku czerwca Weronika Rosati ponownie zawitała do Polski, gdzie promowała film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie". Okazuje się, że tuż po premierze produkcji promowanej jako "polski kandydat do Oscara" aktorka błyskawicznie rzuciła się w wir pracy. W niedzielę Rosati pochwaliła się w sieci, że właśnie zgłębia kolejny scenariusz.... w Szkocji. Następnego dnia aktorka ogłosiła, że rozpoczyna pracę na planie filmowym. 37-latka udostępniła w swojej relacji wpis, w którym oznaczyła agenta i menedżera talentów, Lucę del Fuego.

Gram główną rolę we włosko-szkockiej produkcji filmu "It's not over" u boku Christophera Lamberta. Mogę zdradzić, że będzie to thriller psychologiczny - powiedziała nam Weronika.