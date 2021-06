Weronika Rosati w końcu podbije Hollywood? "Jeśli to science fiction, to może tak, bo NIEWIELE TRZEBA ROBIĆ"

Truee 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Kiedyś mówiono, że do 30 tki trzeba zrobić kariere w Hollywood bo później ciężko. Częściowo to prawda ale są też aktorki po 30 tce czy 40 które super sobie radzą. Trzeba mieć w sobie coś fascynującego by zachwycić świat i nieustannie dostawać znaczące propozycje. Czasami właśnie gdy aktorka przejdzie metamorfoze lub starzeje sie staje sie bardziej wyrazista. To jest jak loteria nigdy nie wiadomo. Trzeba posiadać w sobie pewien czar,tajemniczość, magnetyzm, sexapil. Weronika dobrze sobie radzi jak wiele innych pięknych kobiet z całego świata.Naprawde jest wiele pięknych aspirujących aktorek, modelek.. Wyglądają jak perfekcyjne lalki... Jednak tylko nieliczne mają coś w sobie. Trzeba czymś zachwycić. Nie jest łatwo podbić Hollywood. Weronika zapewne jest szczęśliwa, że spotyka tak wiele utalentowanych osób na planach filmowych. No i fajnie. Dziewczyna pracuje nad sobą, rozwija sie. Zrobiła pare prestiżowych kursów aktorskich. Walczy o swe szanse. Przynajmniej nie narzeka a stara sie rozwijać . To jest cenne. Bardzo jej kibicuje.