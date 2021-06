Weź udział w KONKURSIE na 15. urodziny Pudelka i wygraj pudelkowe gadżety!

Pudelek w tym roku obchodzi 15. urodziny . Przez te wszystkie lata wspólnego plotkowania niejednokrotnie w sekcji komentarzy zaskakiwaliście nas kreatywnością, celnymi spostrzeżeniami i poczuciem humoru. Teraz będziecie mieli okazję wykazać się nimi w naszym urodzinowym konkursie . Do wygrania pudelkowe gadżety o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych!

Przygotowaliśmy dla Was:

Co trzeba zrobić, żeby dostać nagrodę? W formularzu konkursowym napisz fraszkę, wiersz lub piosenkę o Pudelku . Spośród odpowiedzi redakcja Pudelka wybierze te, które nas najbardziej rozbawią, wzruszą, zaskoczą kreatywnością czy zapadną w pamięć. Na wzięcie udziału w konkursie macie czas do 4 lipca 2021 roku .

Do współpracy przy konkursie zaprosiliśmy tylko polskie marki - by przy okazji móc też wesprzeć branżę, która mocno odczuła skutki pandemii koronawirusa.

Pudelkowe gadżety przygotowali dla Was:

Zozo Design - ulubiona marka gwiazd. W biżuterii Zozo Design chodzą Małgorzata Rozenek, Natalia Siwiec, Beata Kozidrak, Klaudia El Dursi, Edyta Górniak, Blanka Lipińska i wiele innych. W ich ofercie znajdziecie wszystko: kolczyki, naszyjniki, bransoletki, pierścionki, biżuterię na wielkie okazje oraz taką na co dzień.

Annabelle Minerals - marka powstała z miłości do zdrowia, urody, natury i do samej siebie. Kosmetyki powstają w Polsce jedynie z naturalnych składników. Stworzone są z myślą o najdelikatniejszych i najbardziej potrzebujących cerach. Kosmetyki Anabelle Minerals są bezpieczne dla skóry, chronią ją i pielęgnują równocześnie.

Momu Warsaw - Monika Mularczyk , projektantka, która stoi za sukcesem marki, posiada wyjątkową zdolność łączenia sztuki z modą użytkową. Studiowała ilustrację mody na uniwersytecie w Birmingham i sama projektuje kolekcje Momu. Na białych t-shirtach tworzy wyjątkowe hafty, małe dzieła sztuki. Świetna jakość made in Poland i oryginalny pomysł sprawiają, że Momu to jedna z najciekawszych marek na modowej mapie.

La Flamme - wyjątkowa polska marka, która stawia na ekologiczne świece wykonane z wosku sojowego oraz naturalnych olejków eterycznych i barwników. Odważne kształty, polska produkcja, zabawne nawiązania, soczyste kolory, a nawet wyjątkowy zapach - wszystko to sprawia, że La Flamme mocno się wyróżnia wśród produktów do domu. W ofercie każdy (naprawdę!) znajdzie coś dla siebie: świece w kształcie Maryjek, cycuszków, Gagarina i naszego puchatego Pudelka.

TAKAPARA - szyje w łódzkiej manufakturze i jest najbardziej zaangażowaną społecznie marką skarpetek w kraju. Kolor, wzór, dwie różne skarpetki niby nie do pary, inspiracje z klasyków sztuki, ale także z trendów w architekturze, wzornictwie oraz w malarstwie. Tutaj nie ma nudy! I co ważne, całość totalnie made in Poland!