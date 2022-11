Widzowie "M jak miłość" rozczarowani grą aktorską Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego po ROZSTANIU. "BRAK PROFESJONALIZMU"

Niestety widać, że to już nie jest to, co było. Brak tego blasku w oku, bez wyraźnych emocji. Takie trochę na siłę ciągnięcie wątku. Fajna ekranowa para, jednak prywatnie się zepsuło i na ekranie naocznie to widać, niestety. Chyba lepiej by było, gdyby ich ekranowa para też się rozstała; Po rozstaniu mówili, że na planie nic się nie zmieni, bo są profesjonalistami. Rzeczywistość natomiast wygląda tak, że grane przez nich małżeństwo po długim rozstaniu, na powitanie daje sobie sztucznego całusa w policzek - zauważyli widzowie.