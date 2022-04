Wiktory 2022. Cezary Pazura w kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych cytuje George'a Orwella (ZDJĘCIA)

Martq 1 godz. temu zgłoś do moderacji 205 45 Odpowiedz

Wasz Pisowski problem polega na tym, że wszystko sprowadzacie do PO, Tuska i TVN. Jeżeli ktoś nie jest za Wami to na pewno jest od tamtych. Kiedy do Was dotrze, że większość Polaków po prostu nie chce żyć na Waszych zasadach. Każdy chce mieć wybór pod wieloma względami i żyć wystarczająco godnie. To się należy każdemu, bo wszyscy rodzimy się goli i umieramy tak samo!!!